FESTI’VAL D’OLT 2026 INVERTÉBRÉS Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 INVERTÉBRÉS Mont Lozère et Goulet samedi 16 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 INVERTÉBRÉS
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
“Invertébrés” met en scène une bio-hackeuse qui modifie son ADN, repoussant ainsi les frontières de la science. Au cours de sa mutation elle se trouve bousculée par des consciences animales et confrontée aux liens inter-espèces.
Théâtre en Suspension | Pré en contrebas du Carrefour | Tout Public | 50 min
Et si la réalité dépassait la fiction ?
“Invertébrés” met en scène une bio-hackeuse qui modifie son ADN, repoussant ainsi les frontières de la science. Au cours de sa mutation elle se trouve bousculée par des consciences animales et confrontée aux liens inter-espèces.
La pièce use des multiples langages du mouvement, de la voix et de la musique, distord les repères de perceptions et d’espace et explore ainsi les notions d’évolution, d’adaptation et de domination. Ce spectacle est une invitation à la réflexion bioéthique. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
invertébrés? features a bio-hacker who modifies her DNA, pushing back the frontiers of science. In the course of her mutation, she finds herself jostled by animal consciousnesses and confronted with inter-species links.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 INVERTÉBRÉS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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