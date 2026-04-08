Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 NHACADA

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Duo musical innovant, Nhacada mélange plusieurs influences pour amener à une transe qu’on danse ensemble. Le duo puise son inspiration dans diverses traditions musicales depuis l’arrière pays Occitan jusqu’aux rivages afro-méditerranéens, Nhacada nous invite avec sa musique à un voyage immersif.

Duo musical innovant, Nhacada mélange plusieurs influences pour amener à une transe qu’on danse ensemble. Le duo puise son inspiration dans diverses traditions musicales depuis l’arrière pays Occitan jusqu’aux rivages afro-méditerranéens, Nhacada nous invite avec sa musique à un voyage immersif.

Nhacada (gueule de bois en argot occitan) vient faire vibrer la poussière du sol du chapiteau bar pour clôturer dans l’allégresse cette première soirée du festival ! .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An innovative musical duo, Nhacada blends several influences to create a trance that we dance together. The duo draws its inspiration from diverse musical traditions: from the Occitan hinterland to the Afro-Mediterranean shores, Nhacada’s music invites us on an immersive journey.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 NHACADA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental