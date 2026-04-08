FESTI’VAL D’OLT 2026 NHACADA Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 NHACADA Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 NHACADA
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Duo musical innovant, Nhacada mélange plusieurs influences pour amener à une transe qu’on danse ensemble. Le duo puise son inspiration dans diverses traditions musicales depuis l’arrière pays Occitan jusqu’aux rivages afro-méditerranéens, Nhacada nous invite avec sa musique à un voyage immersif.
Duo musical innovant, Nhacada mélange plusieurs influences pour amener à une transe qu’on danse ensemble. Le duo puise son inspiration dans diverses traditions musicales depuis l’arrière pays Occitan jusqu’aux rivages afro-méditerranéens, Nhacada nous invite avec sa musique à un voyage immersif.
Nhacada (gueule de bois en argot occitan) vient faire vibrer la poussière du sol du chapiteau bar pour clôturer dans l’allégresse cette première soirée du festival ! .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
An innovative musical duo, Nhacada blends several influences to create a trance that we dance together. The duo draws its inspiration from diverse musical traditions: from the Occitan hinterland to the Afro-Mediterranean shores, Nhacada’s music invites us on an immersive journey.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 NHACADA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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