Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 NUÈIT

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Chanteuse et violoniste depuis plus de 10 ans, Nueit revisite le répertoire Occitan en y ajoutant des samples indus et des sonorités issues du drone ambient. Elle mêle la tradition orale occitane à la musique industrielle.

Il ne faut pas passer à côté de Nueit, qui propose une performance unique qu’on se mange en plein dans les dents. Elle actualise le patrimoine oral occitan de manière brûlante,

Chanteuse et violoniste depuis plus de 10 ans, Nueit revisite le répertoire Occitan en y ajoutant des samples indus et des sonorités issues du drone ambient. Elle mêle la tradition orale occitane à la musique industrielle.

Il ne faut pas passer à côté de Nueit, qui propose une performance unique qu’on se mange en plein dans les dents. Elle actualise le patrimoine oral occitan de manière brûlante, prouvant que nulle matière n’est figée tant qu’on peut s’en emparer pour la manier à notre façon. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singer and violinist for over 10 years, Nueit revisits the Occitan repertoire, adding indus samples and ambient drone sounds. She blends Occitan oral tradition with industrial music.

Don’t miss Nueit, who offer a unique performance that you’ll want to sink your teeth into. She brings Occitan oral heritage up to date in a searing manner,

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 NUÈIT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental