FESTI’VAL D’OLT 2026 PRISE DE TERRE Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 PRISE DE TERRE Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 PRISE DE TERRE
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne.
Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque
modèle des marionnettes d’argile.
Marionnette Éphémère et fait main | Terrain du Sentier | Dès 6 ans | 35 min
L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne.
Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque
modèle des marionnettes d’argile.
De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent
et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture.Ce théâtre de matière interroge
avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’homme avec celle-ci.
Chaque spectacle de la compagnie Le Poisson Soluble est l’occasion de proposer un dispositif théâtral autonome et original au croisement des arts plastiques et du théâtre.
Depuis sa création en 2005, le pOisson sOluble explore les thématiques de la différence, de l’altérité, de la nécessité d’être uni face à la puissance des promoteurs, de notre rapport à la Terre, associée à une recherche formelle d’écriture scénique contemporaine originale. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
One is tall and clumsy, the other precise and straightforward, nicknamed bamboo and ash.
Inspired by the movements of potters, this burlesque duo uses gestural theater
clay puppets.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 PRISE DE TERRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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