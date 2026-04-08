Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 PRISE DE TERRE

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne.

Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque

modèle des marionnettes d’argile.

Marionnette Éphémère et fait main | Terrain du Sentier | Dès 6 ans | 35 min

L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne.

Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque

modèle des marionnettes d’argile.

De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent

et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture.Ce théâtre de matière interroge

avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’homme avec celle-ci.

Chaque spectacle de la compagnie Le Poisson Soluble est l’occasion de proposer un dispositif théâtral autonome et original au croisement des arts plastiques et du théâtre.

Depuis sa création en 2005, le pOisson sOluble explore les thématiques de la différence, de l’altérité, de la nécessité d’être uni face à la puissance des promoteurs, de notre rapport à la Terre, associée à une recherche formelle d’écriture scénique contemporaine originale. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

One is tall and clumsy, the other precise and straightforward, nicknamed bamboo and ash.

Inspired by the movements of potters, this burlesque duo uses gestural theater

clay puppets.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 PRISE DE TERRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental