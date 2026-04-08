Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 ROAD MOVIE SUR PLACE ET SANS CAMÉRA

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:15:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Road movie sur place & sans caméra c’est l’histoire d’une voiture qui prend vie, fait grève et refuse de transporter qui que ce soit. Ses passagers se retrouvent contraints d’obéir à ses moindres exigences.

Théâtre de Parking | HLM du Couderc | Tout Public | 1h

Road movie sur place & sans caméra c’est l’histoire d’une voiture qui prend vie, fait grève et refuse de transporter qui que ce soit. Ses passagers se retrouvent contraints d’obéir à ses moindres exigences.

Pour commencer, elle leur demande de se mettre d’accord. Sur quoi ? Tout l’existence ou non de Dieu, l’importance des mouvements sociaux en Espagne dans les années 20, la situation géopolitique du Kirghizistan, la bonne façon d’aimer, la recette du poulpe à la provençale…

Très vite une question surgit l’humanité est-elle condamnée à se disputer éternellement sur

l’existence de Dieu et le prix de l’essence à la pompe ?

La voiture

Je veux qu’on me passe les vitesses en poète, je veux humer l’odeur des centrales à charbon par la fenêtre en regardant défiler quelques restaurants routiers le long de la nationale 7… Et pour ça faut du consensus. On est d’accord ? .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Road movie on location & without camera is the story of a car that comes to life, goes on strike and refuses to transport anyone. Its passengers are forced to obey its every demand.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 ROAD MOVIE SUR PLACE ET SANS CAMÉRA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental