FESTI’VAL D’OLT 2026 TURFU Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 TURFU

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Depuis sa création au Portugal il y a maintenant 6 ans, Turfu arpente et ponce les routes de France et plus si affinités. Les sondages le prouvent: le public est tant varié qu’on y retrouve teuffeurses aguerri.e.s, profs de SVT, enfants terribles et noctambules certifié.e.s.

Dark Guinguette Techno Champêtre Guinche Core | Place de la Poste | Tout Public | 1h

Depuis sa création au Portugal il y a maintenant 6 ans, Turfu arpente et ponce les routes de France et plus si affinités. Les sondages le prouvent: le public est tant varié qu’on y retrouve teuffeurses aguerri.e.s, profs de SVT, enfants terribles et noctambules certifié.e.s. Union éternelle entre boîte à frisson et tête dans le caisson, le duo explore perpétuellement de nouveaux circuits en syntonie, dans le seul et unique but de célébrer l’ondulation du body. Pétales sur le visage, pluie de paillettes sur les corps, c’est la rosée pour le coeur, c’est la marée dans les terres.

Leur Nouvel EP est né du morceau SE-UL, une rencontre en Turfu et Yolande Bashing, artiste émergeant de la scène electro-pop Lilloise. A priori placés dans des cases plutôt différentes, les deux groupes se sont découvert moult points communs tels que les accords à trois chiffres, les synthétiseurs à caractères mélancoliques et les fêtes sous abri-bus. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Since its creation in Portugal 6 years ago, Turfu has been plying the roads of France and beyond. Surveys prove it: the audience is so varied that it includes seasoned teuffers, SVT teachers, enfants terribles and certified night owls.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 TURFU Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental