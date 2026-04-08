FESTI’VAL D’OLT 2026 WI*- LA PEAU DES ARBRES Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 WI*- LA PEAU DES ARBRES Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 WI*- LA PEAU DES ARBRES
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:45:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Wi La Peau des arbres est la quête d’un espace de communion, d’un accord possible avec la nature, une forêt ou un espace boisé, au travers des sens du toucher, de l’odorat, du goût et de la vue, au travers du réveil de ses habitants, visibles et invisibles.
Projet de communion dansée en forêt | Forêt du Goulet | Dès 10 ans | 1h45 | Spectacle sur réservation
Wi La Peau des arbres est la quête d’un espace de communion, d’un accord possible avec la nature, une forêt ou un espace boisé, au travers des sens du toucher, de l’odorat, du goût et de la vue, au travers du réveil de ses habitants, visibles et invisibles. Il s’agira d’y inviter les animaux que l’on entend, que l’on devine, qui nous respirent, d’y retrouver les êtres surnaturels, présents sous une pierre, au fond d’un ruisseau ou au coeur du brouillard…
Wi La peau des arbres est aussi l’envie de remettre l’homme à une plus juste place, espèce parmi les espèces, partie d’un tout qui le dépasse entièrement, incapable de se mettre au rythme, à la vitesse d’un chêne ou d’un torrent, d’écouter les paroles du vent ou la voix de l’écorce.
Par crainte, par manque de repères, et même en journée, il paraît qu’un promeneur en forêt ne s’éloigne en moyenne que d’une centaine de mètres d’un chemin balisé. Que dire d’un spectacle qui l’embarquerait bien plus loin, au milieu des arbres et l’inviterait à y vivre la fin du jour et une partie de la nuit ? .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Wi ? La Peau des arbres is the quest for a space of communion, a possible accord with nature, a forest or wooded area, through the senses of touch, smell, taste and sight, through the awakening of its inhabitants, visible and invisible.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 WI*- LA PEAU DES ARBRES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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