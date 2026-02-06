Festival d’orgue de Vouvant 20 Jahre ! Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant 20 Jahre !

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Jan LIEBERMANN, invité d’honneur de la Philharmonie de Berlin, Allemagne

Johann Sebastian Bach (Allemagne 1685 1750)

Passacaille et fugue en ut mineur, BWV 582

Choral Schübler Wachet auf, ruft uns la Stimme , BWV 645

Charles-Marie Widor (Lyon 1844 Paris 1937)

Bach’s Memento, Marche du veilleur de nuit

Felix Mendelssohn Bartholdy (Allemagne 1809 1847)

Ouverture de l’oratorio Paulus, op. 36

Transcription pour orgue de William Thomas Best

Louis Vierne (Poitiers 1870 Paris 1937)

Trois extraits des 24 Pièces de fantaisie

– Naïades

– Clair de lune

– Feux follets

Johann Sebastian Bach

Chaconne de la Partita n° 2 pour violon, BWV 1004

Transcription pour orgue de Arno Landmann

_

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

Facebook

***************************

Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

L’événement Festival d’orgue de Vouvant 20 Jahre ! Vouvant a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin