Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage Église Notre-Dame Vouvant jeudi 20 août 2026.

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:15:00

Date(s) :
2026-08-20

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Virgile MONIN, Grand prix d’orgue de l’Académie des beaux-arts

Edvard Grieg (Norvège 1843 1907)
Peer Gynt, extraits de la Suite n° 1, op. 46
I  Au matin 
III  Danse d’Anitra 
IV  Dans l’antre du roi de la montagne 
Astor Piazzolla (Argentine 1921 1992)
Tango Suite pour deux guitares
Modeste Moussorgski (Russie 1839 1881)
Tableaux d’une exposition
 Promenade  1  Gnomus   Promenade  2  Il Vecchio Castello 
 Promenade  3  Tuileries  4  Bydło 
 Promenade  5  Ballet des poussins dans leurs coques  6  Samuel Goldenberg et Schmuyle 
 Promenade  7  Limoges, Le Marché  8  Catacombae, Sepulchrum romanum 
9  Cum mortuis in lingua mortua  10  La Cabane sur des pattes de poule 
11  La Grande Porte de Kiev 
Transcriptions pour orgue de Virgile Monin
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans   .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99  tourisme@fontenayvendee.fr

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

