Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage Église Notre-Dame Vouvant
Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage Église Notre-Dame Vouvant jeudi 20 août 2026.
Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:15:00
Date(s) :
2026-08-20
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Virgile MONIN, Grand prix d’orgue de l’Académie des beaux-arts
Edvard Grieg (Norvège 1843 1907)
Peer Gynt, extraits de la Suite n° 1, op. 46
I Au matin
III Danse d’Anitra
IV Dans l’antre du roi de la montagne
Astor Piazzolla (Argentine 1921 1992)
Tango Suite pour deux guitares
Modeste Moussorgski (Russie 1839 1881)
Tableaux d’une exposition
Promenade 1 Gnomus Promenade 2 Il Vecchio Castello
Promenade 3 Tuileries 4 Bydło
Promenade 5 Ballet des poussins dans leurs coques 6 Samuel Goldenberg et Schmuyle
Promenade 7 Limoges, Le Marché 8 Catacombae, Sepulchrum romanum
9 Cum mortuis in lingua mortua 10 La Cabane sur des pattes de poule
11 La Grande Porte de Kiev
Transcriptions pour orgue de Virgile Monin
_
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
***************************
Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
L’événement Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage Vouvant a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin