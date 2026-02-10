Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant Carnet de voyage

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:15:00

Date(s) :

2026-08-20

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Virgile MONIN, Grand prix d’orgue de l’Académie des beaux-arts

Edvard Grieg (Norvège 1843 1907)

Peer Gynt, extraits de la Suite n° 1, op. 46

I Au matin

III Danse d’Anitra

IV Dans l’antre du roi de la montagne

Astor Piazzolla (Argentine 1921 1992)

Tango Suite pour deux guitares

Modeste Moussorgski (Russie 1839 1881)

Tableaux d’une exposition

Promenade 1 Gnomus Promenade 2 Il Vecchio Castello

Promenade 3 Tuileries 4 Bydło

Promenade 5 Ballet des poussins dans leurs coques 6 Samuel Goldenberg et Schmuyle

Promenade 7 Limoges, Le Marché 8 Catacombae, Sepulchrum romanum

9 Cum mortuis in lingua mortua 10 La Cabane sur des pattes de poule

11 La Grande Porte de Kiev

Transcriptions pour orgue de Virgile Monin

_

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

