Festival d’orgue de Vouvant Choral(s) varié(s) Église Notre-Dame Vouvant
Festival d’orgue de Vouvant Choral(s) varié(s)
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Tarif : – – EUR
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
2026-07-30
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Véronique LE GUEN, co-titulaire du grand orgue de l’église Saint-Séverin à Paris
César Franck (Liège 1822 – Paris 1890)
Troisième choral en la mineur
Dietrich Buxtehude (Suède 1637 – Allemagne 1707)
Choral : Wie schön leuchtet der Morgenstern
Comme resplendit l’étoile du matin, pleine de la grâce et vérité du Seigneur, la douce racine de Jesse.
Johann Sebastian Bach (Allemagne 1685 – 1750)
Choral : Herzlich tut mich verlangen, BWV 727
De tout cœur, j’aspire à une fin paisible, car ici je suis prisonnier au milieu des tristesses et des malheurs. Je désire quitter ce monde hostile, je languis des joies éternelles. Ô Jésus, ne tarde pas à venir.
Johannes Brahms (Allemagne 1833 – Autriche 1897)
Choral : Herzlich tut mich verlangen
Guillaume Le Dréau (Quimper 1982)
Le dernier choral
Louis Vierne (Poitiers 1870 – Paris 1937)
Choral de la Deuxième Symphonie, op. 20
Maurice Duruflé (Louviers 1902 – Paris, 1986) 40ᵉ anniversaire
Prélude, adagio et choral varié sur le thème du Veni Creator, op. 4
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
