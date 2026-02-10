Festival d’orgue de Vouvant Choral(s) varié(s) Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant Choral(s) varié(s)

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Véronique LE GUEN, co-titulaire du grand orgue de l’église Saint-Séverin à Paris

César Franck (Liège 1822 – Paris 1890)

Troisième choral en la mineur

Dietrich Buxtehude (Suède 1637 – Allemagne 1707)

Choral : Wie schön leuchtet der Morgenstern

Comme resplendit l’étoile du matin, pleine de la grâce et vérité du Seigneur, la douce racine de Jesse.

Johann Sebastian Bach (Allemagne 1685 – 1750)

Choral : Herzlich tut mich verlangen, BWV 727

De tout cœur, j’aspire à une fin paisible, car ici je suis prisonnier au milieu des tristesses et des malheurs. Je désire quitter ce monde hostile, je languis des joies éternelles. Ô Jésus, ne tarde pas à venir.

Johannes Brahms (Allemagne 1833 – Autriche 1897)

Choral : Herzlich tut mich verlangen

Guillaume Le Dréau (Quimper 1982)

Le dernier choral

Louis Vierne (Poitiers 1870 – Paris 1937)

Choral de la Deuxième Symphonie, op. 20

Maurice Duruflé (Louviers 1902 – Paris, 1986) 40ᵉ anniversaire

Prélude, adagio et choral varié sur le thème du Veni Creator, op. 4

_

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

_

***************************

Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

L’événement Festival d’orgue de Vouvant Choral(s) varié(s) Vouvant a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin