Festival d’orgue de Vouvant La Fantastique Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant La Fantastique

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:15:00

Date(s) :

2026-08-20

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Yves RECHSTEINER, directeur artistique de Toulouse les Orgues

Carl Maria von Weber (Allemagne 1786 Angleterre 1826)

Ouverture de l’opéra Obéron

Transcription pour orgue de Albert Lister Peace

Frédéric Chopin (Pologne 1810 Paris 1849)

Marche funèbre , extraite de la Deuxième sonate en si b mineur, op. 35

Transcription pour orgue d’Yves Rechsteiner

Franz Liszt (Autriche 1811 Allemagne 1886)

Orpheus, poème symphonique

Transcription pour orgue de Robert Schaab

Hector Berlioz (La Côte-Saint-André 1803 Paris 1869)

Symphonie fantastique, op. 14, extraits

Un bal , Marche au supplice , Songe d’une nuit de Sabbat

Transcription pour orgue d’Yves Rechsteiner



Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.



Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

