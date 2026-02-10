Festival d’orgue de Vouvant La Fantastique Église Notre-Dame Vouvant
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Tarif : – – EUR
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:15:00
2026-08-20
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Yves RECHSTEINER, directeur artistique de Toulouse les Orgues
Carl Maria von Weber (Allemagne 1786 Angleterre 1826)
Ouverture de l’opéra Obéron
Transcription pour orgue de Albert Lister Peace
Frédéric Chopin (Pologne 1810 Paris 1849)
Marche funèbre , extraite de la Deuxième sonate en si b mineur, op. 35
Transcription pour orgue d’Yves Rechsteiner
Franz Liszt (Autriche 1811 Allemagne 1886)
Orpheus, poème symphonique
Transcription pour orgue de Robert Schaab
Hector Berlioz (La Côte-Saint-André 1803 Paris 1869)
Symphonie fantastique, op. 14, extraits
Un bal , Marche au supplice , Songe d’une nuit de Sabbat
Transcription pour orgue d’Yves Rechsteiner
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
