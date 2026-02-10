Festival d’orgue de Vouvant L’imaginaire d’un orchestre baroque Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant L’imaginaire d’un orchestre baroque

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 20:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Louis ALIX, orgue et clavecin, titulaire des orgues de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris

Orgue

Johann Sebastian Bach (Allemagne 1685 1750)

Sonatina de la cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106

Concerto pour orgue en ré mineur, BWV 596, d’après Antonio Vivaldi

Allegro Grave Fugue Adagio Allegro

Clavecin

Johann Sebastian Bach

Choral Wer nur den lieben Gott lässt walten , BWV 691, extrait du Petit livre d’Anna Magdalena Bach

Prélude et fugue en la mineur, BWV 894

Jean-Philippe Rameau (Dijon 1683 Paris 1764)

La Livri , rondeau gracieux, extrait des Pièces de clavecin en concerts

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (Italie 1703 Paris 1755)

La Marche des Scythes

Orgue

Jean‑Philippe Rameau *

Extraits des opéras Les Indes galantes

– Ouverture

– Musette

– Menuet I & Menuet II

Extrait de l’opéra Les Bordéades

– Entrée de Polymnie

Extraits des opéras Les Indes galantes

– Air pour les polonais

– Air pour les esclaves africains

Extrait de l’opéra Dardanus

– Tambourins I & Tambourins II

* Transcriptions de Louis Alix

_

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

***************************

Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

L’événement Festival d’orgue de Vouvant L’imaginaire d’un orchestre baroque Vouvant a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin