Festival d’orgue de Vouvant L’imaginaire d’un orchestre baroque Église Notre-Dame Vouvant
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:15:00
Date(s) :
2026-08-13
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Louis ALIX, orgue et clavecin, titulaire des orgues de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris
Orgue
Johann Sebastian Bach (Allemagne 1685 1750)
Sonatina de la cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106
Concerto pour orgue en ré mineur, BWV 596, d’après Antonio Vivaldi
Allegro Grave Fugue Adagio Allegro
Clavecin
Johann Sebastian Bach
Choral Wer nur den lieben Gott lässt walten , BWV 691, extrait du Petit livre d’Anna Magdalena Bach
Prélude et fugue en la mineur, BWV 894
Jean-Philippe Rameau (Dijon 1683 Paris 1764)
La Livri , rondeau gracieux, extrait des Pièces de clavecin en concerts
Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (Italie 1703 Paris 1755)
La Marche des Scythes
Orgue
Jean‑Philippe Rameau *
Extraits des opéras Les Indes galantes
– Ouverture
– Musette
– Menuet I & Menuet II
Extrait de l’opéra Les Bordéades
– Entrée de Polymnie
Extraits des opéras Les Indes galantes
– Air pour les polonais
– Air pour les esclaves africains
Extrait de l’opéra Dardanus
– Tambourins I & Tambourins II
* Transcriptions de Louis Alix
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
