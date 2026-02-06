Festival d’orgue de Vouvant Sans paroles Église Notre-Dame Vouvant
Festival d’orgue de Vouvant Sans paroles Église Notre-Dame Vouvant jeudi 23 juillet 2026.
Festival d’orgue de Vouvant Sans paroles
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Michel BOURCIER, titulaire des orgues de la cathédrale de Nantes
César Franck (Liège 1822 Paris 1890)
Fantaisie en ut majeur (1re version de 1856)
Poco lento , Allegro , Poco lento
Felix Mendelssohn Bartholdy (Allemagne 1809 1847)
Romances sans paroles extraites du Livre I *:
– Op. 19 n° 1 en mi majeur
– Op. 19 n° 2 en la mineur
Louis Vierne (Poitiers 1870 Paris 1937)
Légende , extraite des Vingt-quatre pièces en style libre
Felix Mendelssohn Bartholdy
Romances sans paroles extraites des Livres IV et V *:
– Op. 53 n° 5 en la mineur Volkslied, chanson populaire
– Op. 62 n° 6 en la majeur
Louis Vierne
Fantômes , extrait de la Troisième suite des Pièces de fantaisie
Felix Mendelssohn Bartholdy
Romances sans paroles extraites du Livre VI *:
– Op. 67 n° 2 en fa# mineur
– Op. 67 n° 4 en ut majeur
Max Reger (Allemagne 1873 1916)
Fantaisie et fugue en ré majeur, transcription de la Toccata en ré majeur de Johann Sebastian Bach, BWV 912
* Transcriptions pour orgue de Michel Bourcier
_
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
***************************
Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
L’événement Festival d’orgue de Vouvant Sans paroles Vouvant a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin