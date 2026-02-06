Festival d’orgue de Vouvant Sans paroles Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant Sans paroles

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Michel BOURCIER, titulaire des orgues de la cathédrale de Nantes

César Franck (Liège 1822 Paris 1890)

Fantaisie en ut majeur (1re version de 1856)

Poco lento , Allegro , Poco lento

Felix Mendelssohn Bartholdy (Allemagne 1809 1847)

Romances sans paroles extraites du Livre I *:

– Op. 19 n° 1 en mi majeur

– Op. 19 n° 2 en la mineur

Louis Vierne (Poitiers 1870 Paris 1937)

Légende , extraite des Vingt-quatre pièces en style libre

Felix Mendelssohn Bartholdy

Romances sans paroles extraites des Livres IV et V *:

– Op. 53 n° 5 en la mineur Volkslied, chanson populaire

– Op. 62 n° 6 en la majeur

Louis Vierne

Fantômes , extrait de la Troisième suite des Pièces de fantaisie

Felix Mendelssohn Bartholdy

Romances sans paroles extraites du Livre VI *:

– Op. 67 n° 2 en fa# mineur

– Op. 67 n° 4 en ut majeur

Max Reger (Allemagne 1873 1916)

Fantaisie et fugue en ré majeur, transcription de la Toccata en ré majeur de Johann Sebastian Bach, BWV 912

* Transcriptions pour orgue de Michel Bourcier

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

