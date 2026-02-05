Festival d’orgue de Vouvant The brothers Église Notre-Dame Vouvant
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
2026-07-09
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Jonathan SCOTT, organiste en résidence au Bridgewater Hall de Manchester, Grande‑Bretagne
Tom SCOTT, piano
Wolfgang Amadeus Mozart (Autriche 1759 ‑ 1791)
Ouverture de La Flûte enchantée, K. 620 *
Claude Debussy (Saint‑Germain‑en‑Laye 1862 ‑ Paris 1918)
Prélude à l’après‑midi d’un faune **
Camille Saint‑Saëns (Paris 1835 ‑ Alger 1921)
Danse macabre *
Pietro Yon (Italie 1886 ‑ États‑Unis 1943)
Finale du Concerto Gregoriano pour orgue et orchestre
Transcription pour orgue et piano de l’auteur
Edvard Grieg (Norvège 1843 ‑ 1907)
Peer Gynt Suite no 1, op. 46 *
I Au matin
II La mort d’Aase
III Danse d’Anitra
IV Dans l’antre du roi de la montagne
Tom Scott (Manchester 1981)
Timepiece
Manuel De Falla (Espagne 1876 ‑ Argentine 1946)
Danse rituelle du feu , extraite de L’Amour sorcier *
* Transcription de Jonathan et Tom Scott
** Transcription de Jonathan Scott
Piano à queue Yamaha C7 Les Pianos Penaud Soullans
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
Tarif plein 15,00 €
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
