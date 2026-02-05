Festival d’orgue de Vouvant The brothers Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant The brothers

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Jonathan SCOTT, organiste en résidence au Bridgewater Hall de Manchester, Grande‑Bretagne

Tom SCOTT, piano

Wolfgang Amadeus Mozart (Autriche 1759 ‑ 1791)

Ouverture de La Flûte enchantée, K. 620 *

Claude Debussy (Saint‑Germain‑en‑Laye 1862 ‑ Paris 1918)

Prélude à l’après‑midi d’un faune **

Camille Saint‑Saëns (Paris 1835 ‑ Alger 1921)

Danse macabre *

Pietro Yon (Italie 1886 ‑ États‑Unis 1943)

Finale du Concerto Gregoriano pour orgue et orchestre

Transcription pour orgue et piano de l’auteur

Edvard Grieg (Norvège 1843 ‑ 1907)

Peer Gynt Suite no 1, op. 46 *

I Au matin

II La mort d’Aase

III Danse d’Anitra

IV Dans l’antre du roi de la montagne

Tom Scott (Manchester 1981)

Timepiece

Manuel De Falla (Espagne 1876 ‑ Argentine 1946)

Danse rituelle du feu , extraite de L’Amour sorcier *

* Transcription de Jonathan et Tom Scott

** Transcription de Jonathan Scott

Piano à queue Yamaha C7 Les Pianos Penaud Soullans

_

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

***************************

Tarif plein 15,00 €

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

L’événement Festival d’orgue de Vouvant The brothers Vouvant a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin