Festival d’orgue de Vouvant The French Line Église Notre-Dame Vouvant
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:15:00
2026-08-06
Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.
Nathan LAUBE, professeur d’orgue à l’Eastman School of Music, University of Rochester, États-Unis
Joseph Bonnet (Bordeaux 1884 – Québec 1944)
Deuxième légende , des Douze pièces nouvelles pour grand orgue, op. 7
Charles‑Marie Widor (Lyon 1844 – Paris 1937)
Classique d’aujourd’hui , des Trois Nouvelles pièces, op. 87
Louis Vierne (Poitiers 1870 – Paris 1937)
Clair de lune et Toccata des Vingt‑quatre pièces de fantaisie
Marcel Dupré (Rouen 1886 – Meudon 1971)
Cortège et litanie, op. 19
Maurice Duruflé (Louviers 1902 – Paris 1986) 40ᵉ anniversaire
Suite, op. 5
– Prélude
– Sicilienne
– Toccata
Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.
Tarif de soutien à l’association (15,00€)
Tarif classique (10,00€)
Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)
Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)
Billetterie :
Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99
À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr
English :
From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.
