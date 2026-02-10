Festival d’orgue de Vouvant The French Line Église Notre-Dame Vouvant

Festival d’orgue de Vouvant The French Line

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:15:00

Date(s) :

2026-08-06

Du 9 juillet au 27 août, venez profiter du festival d’orgue de Vouvant.

Nathan LAUBE, professeur d’orgue à l’Eastman School of Music, University of Rochester, États-Unis

Joseph Bonnet (Bordeaux 1884 – Québec 1944)

Deuxième légende , des Douze pièces nouvelles pour grand orgue, op. 7

Charles‑Marie Widor (Lyon 1844 – Paris 1937)

Classique d’aujourd’hui , des Trois Nouvelles pièces, op. 87

Louis Vierne (Poitiers 1870 – Paris 1937)

Clair de lune et Toccata des Vingt‑quatre pièces de fantaisie

Marcel Dupré (Rouen 1886 – Meudon 1971)

Cortège et litanie, op. 19

Maurice Duruflé (Louviers 1902 – Paris 1986) 40ᵉ anniversaire

Suite, op. 5

– Prélude

– Sicilienne

– Toccata

_

Programme complet sur orgueetmusiqueavouvant.com.

Tarif de soutien à l’association (15,00€)

Tarif classique (10,00€)

Tarif réduit (de 16 et 20 ans) 10,00 € (billets uniquement sur place avant les concerts)

Enfants de moins de 16 ans gratuit (billets uniquement sur place avant les concerts)

Billetterie :

Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Maillezais et Mervent Tél. : 02 51 69 44 99

À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

English :

From July 9 to August 27, come and enjoy the Vouvant organ festival.

