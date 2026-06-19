FESTIVAL D’ORGUE Montpellier
FESTIVAL D’ORGUE Montpellier samedi 20 juin 2026.
Montpellier
FESTIVAL D’ORGUE
Rue Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26
Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 20 juin au 19 septembre 2026 !
Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 20 juin au 19 septembre 2026 !
Programme des concerts
Samedi 20 juin
Jean Dekyndt et Guillaume Gionta, organistes titulaires de la cathédrale
OEuvres pour deux et quatre mains de Rameau, Liszt, Franck, Langlais
Samedi 27 juin
Yoann Tardivel (Toulouse)
OEuvres de Bach et Messiaen
Samedi 4 juillet
Bruno Mathieu (Paris)
OEuvres de Widor, Pallesco, Messiaen, Guillou
Samedi 11 juillet
David Hirst (Mantes-la-Jolie)
OEuvres de Dupré et Widor
Samedi 18 juillet
Taras Baginets (Ukraine)
OEuvres de Charpentier, Couperin, Franck, Chostakovitch, Glass
Samedi 25 juillet
Michaël Matthes (Paris)
OEuvres de Bach, Dubois, Gigout, Langlais, Vierne
Samedi 1er août
Raphaël Mirensky (CNSM de Lyon)
OEuvres de Bach, Buxtehude, Franck, Mernier
Samedi 8 août
Michel Alabau (Paris)
OEuvres de Bach
Samedi 15 août
Guillaume Gionta (Montpellier)
OEuvres de Haendel et Liszt
Samedi 22 août
Hildegard Bleier (Munich)
OEuvres de Buxtehude, Bach, Bonnet, Reubke
Samedi 29 août
Frédéric Mayeur (Dijon)
OEuvres de Dupré, Debussy, Rachmaninov, Saint-Saëns
Samedi 5 septembre
Jean Dekyndt (Montpellier)
OEuvres de Bach, Boëly et Guilmant
Samedi 12 septembre
Liesbeth Schlumberger (Paris)
OEuvres de Bach et Schumann
Samedi 19 septembre
Michel Bouvard (Toulouse)
OEuvres de Bach
Autres concerts
Dimanche 21 juin, 15h30 Fête de la musique
Audition des élèves des classes d’orgue des conservatoires de Montpellier et Sète
(Professeurs Luc Antonini et Marie-Cécile Lahor)
Samedi 19 septembre, 16h30 Journées du patrimoine
Découverte du grand orgue
Guillaume Gionta, grand orgue ; François Castang, présentation
Entrée libre, participation aux frais .
Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : FESTIVAL D’ORGUE
Don’t miss the organ festival at Montpellier’s Cathédrale St Pierre every Saturday at 5:45pm from June 20 to September 19, 2026!
L’événement FESTIVAL D’ORGUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER
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