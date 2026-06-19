FESTIVAL D’ORGUE Montpellier

Montpellier

FESTIVAL D’ORGUE

Rue Saint-Pierre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 20 juin au 19 septembre 2026 !

Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 20 juin au 19 septembre 2026 !

Programme des concerts

Samedi 20 juin

Jean Dekyndt et Guillaume Gionta, organistes titulaires de la cathédrale

OEuvres pour deux et quatre mains de Rameau, Liszt, Franck, Langlais

Samedi 27 juin

Yoann Tardivel (Toulouse)

OEuvres de Bach et Messiaen

Samedi 4 juillet

Bruno Mathieu (Paris)

OEuvres de Widor, Pallesco, Messiaen, Guillou

Samedi 11 juillet

David Hirst (Mantes-la-Jolie)

OEuvres de Dupré et Widor

Samedi 18 juillet

Taras Baginets (Ukraine)

OEuvres de Charpentier, Couperin, Franck, Chostakovitch, Glass

Samedi 25 juillet

Michaël Matthes (Paris)

OEuvres de Bach, Dubois, Gigout, Langlais, Vierne

Samedi 1er août

Raphaël Mirensky (CNSM de Lyon)

OEuvres de Bach, Buxtehude, Franck, Mernier

Samedi 8 août

Michel Alabau (Paris)

OEuvres de Bach

Samedi 15 août

Guillaume Gionta (Montpellier)

OEuvres de Haendel et Liszt

Samedi 22 août

Hildegard Bleier (Munich)

OEuvres de Buxtehude, Bach, Bonnet, Reubke

Samedi 29 août

Frédéric Mayeur (Dijon)

OEuvres de Dupré, Debussy, Rachmaninov, Saint-Saëns

Samedi 5 septembre

Jean Dekyndt (Montpellier)

OEuvres de Bach, Boëly et Guilmant

Samedi 12 septembre

Liesbeth Schlumberger (Paris)

OEuvres de Bach et Schumann

Samedi 19 septembre

Michel Bouvard (Toulouse)

OEuvres de Bach

Autres concerts

Dimanche 21 juin, 15h30 Fête de la musique

Audition des élèves des classes d’orgue des conservatoires de Montpellier et Sète

(Professeurs Luc Antonini et Marie-Cécile Lahor)

Samedi 19 septembre, 16h30 Journées du patrimoine

Découverte du grand orgue

Guillaume Gionta, grand orgue ; François Castang, présentation

Entrée libre, participation aux frais .

Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL D’ORGUE

Don’t miss the organ festival at Montpellier’s Cathédrale St Pierre every Saturday at 5:45pm from June 20 to September 19, 2026!

L’événement FESTIVAL D’ORGUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER