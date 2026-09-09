Festival du Bien Manger Jardin Public Cognac
samedi 26 septembre 2026 · Jardin Public · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Festival du Bien Manger
Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
1ère édition du Festival du bien manger rencontres, découvertes autour de l’alimentation locale, du plaisir de manger et des initiatives positives du territoire. Marché de pays, table partagée, buvette, ateliers & témoignages. Concert gratuit.
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Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@collectifmangeonsmieux.org
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English :
1st Edition of the Festival of Good Food: gatherings and discoveries centered on local food, the joy of eating, and positive local initiatives. Farmers’ market, communal dining, refreshment stand, workshops & testimonials. Free concert.
L’événement Festival du Bien Manger Cognac a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Cognac
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