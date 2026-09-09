UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac

Festival du Bien Manger Jardin Public Cognac

samedi 26 septembre 2026 · Jardin Public · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Jardin Public
Adresse
Boulevard Denfert Rochereau
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Festival du Bien Manger

Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

1ère édition du Festival du bien manger rencontres, découvertes autour de l’alimentation locale, du plaisir de manger et des initiatives positives du territoire. Marché de pays, table partagée, buvette, ateliers & témoignages. Concert gratuit.
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Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@collectifmangeonsmieux.org

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English :

1st Edition of the Festival of Good Food: gatherings and discoveries centered on local food, the joy of eating, and positive local initiatives. Farmers’ market, communal dining, refreshment stand, workshops & testimonials. Free concert.

L’événement Festival du Bien Manger Cognac a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Cognac

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