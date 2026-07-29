Start and Play Médiathèque de Cognac Cognac
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Start and Play
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-12-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-12-19
Start and Play
Lors d’une après-midi jeux vidéo, découvrez et initiez-vous avec Claire et Julien. Ils vous guideront pour comprendre les mécaniques.
Samedi 12 septembre à 14h30
Samedi 19 décembre à 14h
.
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English : Start and Play
Start and Play
Join Claire and Julien for an afternoon of video games to discover new titles and get started. They’ll guide you through the game mechanics.
Saturday, September 12, at 2:30 p.m.
Saturday, December 19, at 2:00 p.m.
L’événement Start and Play Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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