Start and Play Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Start and Play

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-12-19

Start and Play

Lors d’une après-midi jeux vidéo, découvrez et initiez-vous avec Claire et Julien. Ils vous guideront pour comprendre les mécaniques.

Samedi 12 septembre à 14h30

Samedi 19 décembre à 14h

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Start and Play

Start and Play

Join Claire and Julien for an afternoon of video games to discover new titles and get started. They’ll guide you through the game mechanics.

Saturday, September 12, at 2:30 p.m.

Saturday, December 19, at 2:00 p.m.

L’événement Start and Play Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac