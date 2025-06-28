Festival du chapeau au château de Cheverny

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Festival du chapeau au château de Cheverny. Le château de Cheverny ouvre ses portes à de grandes modistes françaises, mais aussi européennes. Les modistes sont réunies pour exposer et faire défiler leurs chapeaux, tant féminins que masculins. Ainsi dès le samedi après-midi, une exposition-démonstration sera organisée dans la Salle des Trophées. Elle se poursuivra le dimanche matin. Défilé le dimanche après-midi en présence d’un jury prestigieux composé notamment de professionnels de la mode, ce show incontournable alliera haute-couture, chic et élégance. (Présence de Miss France 2025) 15 .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

Festival of the hat in the castle of Cheverny. The castle of Cheverny opens its doors to great French milliners, but also European. The milliners are gathered to exhibit and parade their hats, both feminine and masculine.

German :

Hutfestival im Schloss Cheverny. Das Schloss Cheverny öffnet seine Pforten für große französische, aber auch europäische Modistinnen. Die Modistinnen sind versammelt, um ihre Hüte, sowohl Damen- als auch Herrenhüte, auszustellen und vorzuführen.

Italiano :

Festa del cappello al Castello di Cheverny. Lo Château de Cheverny apre le sue porte a grandi modiste francesi ed europee. Le modiste si riuniscono per esporre e far sfilare i loro cappelli, sia femminili che maschili.

Espanol :

Fiesta del sombrero en el Château de Cheverny. El Château de Cheverny abre sus puertas a los grandes molineros franceses y europeos. Los sombrereros se reúnen para exponer y desfilar sus sombreros, tanto femeninos como masculinos.

L’événement Festival du chapeau au château de Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2025-07-02 par ADT41