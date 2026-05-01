Cheverny

Voyage olfactif

Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 15.5 – 15.5 – 26 EUR

15.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:15:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-01 2026-09-01

Au Château de Cheverny, le Parcours Senteurs invite à une découverte sensorielle au cœur du château. 9 parfums inédits se dévoilent à travers le parcours de visite, pour une immersion entre nature et patrimoine.

Au cœur du Château de Cheverny, le Parcours Senteurs propose une expérience sensorielle originale autour des plantes et des essences naturelles. Neuf parfums originaux sont installés dans différentes pièces du château. Ils ont été spécialement imaginés pour révéler l’atmosphère, l’histoire et l’art de vivre de chaque salle.

Pour accompagner le Parcours des senteurs, le Château de Cheverny dévoile un objet unique et exceptionnel une pomme de senteur. Cette création contemporaine s’inspire directement des poignées de porte de la salle d’armes, dont elle reprend la silhouette pour en faire un véritable astre miniature le volume rayonnant évoque le cœur du soleil et les perforations diffusent le parfum tel une lumière invisible. 15.5 .

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

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English :

At Château de Cheverny, the Parcours Senteurs (Scent Trail) invites you to a sensory discovery in the heart of the château. 9 unique fragrances are revealed along the tour route, for an immersion between nature and heritage.

L’événement Voyage olfactif Cheverny a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT41