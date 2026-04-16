Festival du château nord 2026 Concert et Apéro Le Château Nord Dompierre-les-Églises
Festival du château nord 2026 Concert et Apéro Le Château Nord Dompierre-les-Églises dimanche 26 juillet 2026.
Dompierre-les-Églises
Festival du château nord 2026 Concert et Apéro
Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Au programme à 18h30, concert de Trio Zerline. Musique de chambre dans le grand salon du château avec les musiciens Alice Szymanski à la flûte, Estelle Gourinchas à l’alto et Joanna Ohlmann à la harpe. Le Trio Zerline réunit trois musiciennes dont les instruments respectifs ne sont pas a priori prédisposés à s’allier en musique de chambre. Issus de trois familles instrumentales différentes, ils se mêlent pourtant avec une belle alchimie. L’hétérogénéité de leurs timbres et de leurs modes de jeu permet aux instrumentistes de développer une riche palette expressive, générant par instants de puissants contrastes, ou à l’inverse, une homogénéité sonore d’une grande subtilité musicale flûte, alto et harpe fondent alors leurs timbres distincts en une multitude de sons, d’effets et de couleurs saisissants.
A 19h45 apéritif au Château. .
Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com
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English : Festival du château nord 2026 Concert et Apéro
L’événement Festival du château nord 2026 Concert et Apéro Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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