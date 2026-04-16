Festival du château nord 2026 Pour familles Brunch, Théâtre, Sieste & Promenade musicale Le Château Nord Dompierre-les-Églises
Festival du château nord 2026 Pour familles Brunch, Théâtre, Sieste & Promenade musicale Le Château Nord Dompierre-les-Églises dimanche 26 juillet 2026.
Dompierre-les-Églises
Festival du château nord 2026 Pour familles Brunch, Théâtre, Sieste & Promenade musicale
Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Au programme 11h brunch au château (adultes 30 € enfants 15 €, réservation souhaitée), 13h30 Bestiarium (Tout public, 5+). Théâtre d’objets avec Annina Mosimann, des plumes voltigent, des portes grincent, la poussière tourbillonne. Dans la cuisine, la bouilloire siffle, dans le grenier, des secrets attendent d’être découverts et au fond de la cave, quelque chose gronde. Et quelque part entre les deux, un chœur de mouches indolentes bourdonne. À partir de 14h30 Sieste et promenade musicale avec 3 groupes dans le parc du Château groupe 1 de 14h30 à 15h30, groupe 2 de 15h00 à 16h00, groupe 3 de 15h30 –à 16h30. Avec Artuan de Lierrée, Davide Vendramin et Francesca Gerbasi, Ulrike Mayer-Spohn et Javier Hagen, Mathias Steinauer et Domenica Ammann. Œuvres de Piazzolla, Aperghis, Chopin… Musique populaire Suisse – .
Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com
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English : Festival du château nord 2026 Pour familles Brunch, Théâtre, Sieste & Promenade musicale
L’événement Festival du château nord 2026 Pour familles Brunch, Théâtre, Sieste & Promenade musicale Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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