Festival du château nord 2026 visite, dîner, concerts, ciné-Club Le Château Nord Dompierre-les-Églises

Dompierre-les-Églises

Festival du château nord 2026 visite, dîner, concerts, ciné-Club

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

17h30 visite guidée avec l’historien Mickaël Thoury. 18h30 English Poetry Concert avec l’ensemble ums n’ jip . Œuvres JIP, Erik Oña, UMS et Adam Roberts. Textes Emily Dickinson, James Joyce, Amy Lowell et Rae Armantrout. 19h30 dîner au château sur réservation. 20h30 Musique Exilée Concert avec Davide Vendramin, accordéoniste et bandonéoniste. Le programme comprend des œuvres de compositeurs qui ont dû quitter leur pays natal pour pouvoir continuer à travailler sans aucune contrainte idéologique: A. Pärt, G. Ligeti, B. Bartok, M. Kagel, A. Schnittke… 22h Ciné-Club Courts métrages muets et musique en live avec Artuan de Lierrée et Mathias Steinauer dans la cour du château. .

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com

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English : Festival du château nord 2026 visite, dîner, concerts, ciné-Club

L’événement Festival du château nord 2026 visite, dîner, concerts, ciné-Club Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin