Festival du château nord 2026 Inauguration du Festival Le Château Nord Dompierre-les-Églises

Dompierre-les-Églises

Festival du château nord 2026 Inauguration du Festival

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Portes ouvertes Inauguration du Festival du Château Nord 2026 Visite guidée, exposition, dîner et concert. A 17h00 Visite guidée avec l’historien Mickaël Thoury . 18h00 Corps Sonores Vernissage de l’installation d’art Les sonorités d’Artuan de Lierrée rencontrent la céramique de Mathilde Sauce dans un paysage sculptural et musical, vivant, troublant, surprenant. 19h00 Dîner au château (payant) 20h00 Meduoteran Concert classique, jazz, folklore du sud-est européen dans la cour du château. Taylan Arikan et Srdjan Vukasinovic tirent des paysages sonores inattendus du baglama (luth anatolien) et de l’accordéon, bien au-delà de ce que l’on associe généralement à ces instruments. .

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com

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English : Festival du château nord 2026 Inauguration du Festival

L’événement Festival du château nord 2026 Inauguration du Festival Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin