Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante Le Château Nord Dompierre-les-Églises
Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante Le Château Nord Dompierre-les-Églises mercredi 29 juillet 2026.
Dompierre-les-Églises
Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante
Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Programme à 19h30 dîner italien suivi à 21h d’une fête dansante pour tous ceux qui aiment danser. Musique folklorique italienne avec une brève introduction à la danse populaire du sud de l’Italie par Elena. .
Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com
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English : Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante
L’événement Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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