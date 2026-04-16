Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante Le Château Nord Dompierre-les-Églises

Dompierre-les-Églises

Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Programme à 19h30 dîner italien suivi à 21h d’une fête dansante pour tous ceux qui aiment danser. Musique folklorique italienne avec une brève introduction à la danse populaire du sud de l’Italie par Elena. .

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com

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English : Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante

L’événement Festival du château nord Soirée italienne dîner et fête dansante Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin