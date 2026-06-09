Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes Dompierre-les-Églises jeudi 6 août 2026.

Dompierre-les-Églises

Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes

Place de l’église Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Prenez part à ce circuit de visite à la découverte d’églises peintes en Haut Limousin. A 10h à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul pour admirer les peintures murales du Père Philippe Vuyl (1926-2002) Les Pèlerins d’Emmaüs, Chemin de Croix. A 11h15 église Saint-Maurice de Bussière-Poitevine pour découvrir la peinture murale découverte en 1994 et représentant La Cène (XVè-XVIè s). A 12h30 repas tiré du sac à Saint-Martial sur Isop dans la salle communale avant de visiter l’église du bourg et en apprendre plus sur les peintures murales découvertes dans le chœur crois de consécration, miracle de saint Martial, bœuf de saint Luc, décors ornementaux. A 15h église de Mortemart avec la visite de l’église pour découvrir les vestiges de litre funéraire armoriée, des lambris peints sur le motis de l’Assomption et la Résurrection, puis, au couvent des Carmes, découverte des décors. .

Place de l’église Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine paroissenddelorette@gmail.com

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English : Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes

L’événement Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin