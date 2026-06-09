Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes Dompierre-les-Églises
Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes Dompierre-les-Églises jeudi 6 août 2026.
Dompierre-les-Églises
Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes
Place de l’église Dompierre-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Prenez part à ce circuit de visite à la découverte d’églises peintes en Haut Limousin. A 10h à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul pour admirer les peintures murales du Père Philippe Vuyl (1926-2002) Les Pèlerins d’Emmaüs, Chemin de Croix. A 11h15 église Saint-Maurice de Bussière-Poitevine pour découvrir la peinture murale découverte en 1994 et représentant La Cène (XVè-XVIè s). A 12h30 repas tiré du sac à Saint-Martial sur Isop dans la salle communale avant de visiter l’église du bourg et en apprendre plus sur les peintures murales découvertes dans le chœur crois de consécration, miracle de saint Martial, bœuf de saint Luc, décors ornementaux. A 15h église de Mortemart avec la visite de l’église pour découvrir les vestiges de litre funéraire armoriée, des lambris peints sur le motis de l’Assomption et la Résurrection, puis, au couvent des Carmes, découverte des décors. .
Place de l’église Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine paroissenddelorette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes
L’événement Circuit en voiture à la découverte des trésors des églises peintes Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Dompierre-les-Églises (Haute-Vienne)
- Festival du château nord 2026 Inauguration du Festival Le Château Nord Dompierre-les-Églises 5 juillet 2026
- Lundi dessin Place de l’église Dompierre-les-Églises 20 juillet 2026
- Stage de dessin Place de l’église Dompierre-les-Églises 23 juillet 2026
- Festival du château nord 2026 Visite, Dîner, Concerts (Farah Fersi et Malval) Le Château Nord Dompierre-les-Églises 24 juillet 2026
- Festival du château nord 2026 visite, dîner, concerts, ciné-Club Le Château Nord Dompierre-les-Églises 25 juillet 2026