Festival du château nord 2026 Visite, Dîner, Concerts (Farah Fersi et Malval) Le Château Nord Dompierre-les-Églises

Dompierre-les-Églises

Festival du château nord 2026 Visite, Dîner, Concerts (Farah Fersi et Malval)

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 23:15:00

Date(s) :

2026-07-24

A 18h00 Visite guidée avec l’historien Mickaël Thoury. 19h00 Dîner au château (payant, sur réservation). 20h30 Les cordes de l’âme Concert Farah Fersi, Kanun, dans le grand salon du château. Musique du Moyen-Orient avec des influences d’Afrique du Nord et une approche plus personnelle et contemporaine. Farah Fersi est une artiste, musicienne et compositrice tunisienne connue pour sa virtuosité au kanun, un instrument à cordes traditionnel. 22h00 Malvak– Concert folk jazz poétique dans la cour du Château Malval, c’est d’abord la rencontre d’Erika Maschke, hautboïste classique avec Jonathan Sarrabia, Baptiste Lherbeil et Robin Mairot, musiciens traditionnels. Malval emprunte à toutes les musiques et déforme, non sans joie, tous les motifs qui lui tapent à l’œil. Dans un même élan, le quatuor revêt de faux airs baroques et dompte les rythmes math ou post-rock. .

Le Château Nord Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 34 10 new.adesso@gmail.com

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English : Festival du château nord 2026 Visite, Dîner, Concerts (Farah Fersi et Malval)

L’événement Festival du château nord 2026 Visite, Dîner, Concerts (Farah Fersi et Malval) Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin