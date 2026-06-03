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Lundi dessin Place de l’église Dompierre-les-Églises

Lundi dessin Place de l’église Dompierre-les-Églises

Lundi dessin Place de l’église Dompierre-les-Églises lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Maison des loisirs

Ville : 87190 Dompierre-les-Églises

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Dompierre-les-Églises

Lundi dessin

Place de l’église Maison des loisirs Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20 19:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Venez découvrir les techniques du dessin grâce à un accompagnement dans vos projets par Agnès Duroyaume dans une ambiance ludique et bienveillante. Matériel de découverte fourni. Ouvert à tous à partir de 5/6 ans.   .

Place de l’église Maison des loisirs Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 27 26 65 

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English : Lundi dessin

L’événement Lundi dessin Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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