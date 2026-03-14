Festival du Cheval de Trait

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

La Cité du Cheval accueillera pour la première fois un festival mettant en lumière le cheval de Trait.

Cet évènement est organisé par l’association des chevaux de trait de Corrèze avec la Municipalité de Pompadour.

Pour cette 1ère édition, se dérouleront des épreuves de traction, débardage, maniabilité en parallèle d’un concours modèles et allures .

Une centaine de chevaux seront présents sur le site, représentant les 9 races de chevaux de traits françaises.

Parmi ces chevaux

– L’Apéro de Laube un mulassier poitevin qui a été Vice Champion de sa catégorie au Concours Général du Salon de l’Agriculture de Paris 2026;

– Nirvana de Ganetorte, un trait breton qui a également représenté l’élevage corrézien au Salon International de l’Agriculture.

A ne pas manquer le 14 en fin d’après-midi démonstration de chevaux en ligne.

Animations, buvette et restauration sur place. .

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 30 43 secretariat@ville-pompadour.fr

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English : Festival du Cheval de Trait

L’événement Festival du Cheval de Trait Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze