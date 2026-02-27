Marché festif à Pompadour Arnac-Pompadour
Marché festif à Pompadour Arnac-Pompadour samedi 4 juillet 2026.
Marché festif à Pompadour
Place du château Arnac-Pompadour Corrèze
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Marché festif organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers, le CAP Rugby et Basket, le Comité des fêtes et la municipalité de Pompadour.
Faîte votre marché, pour consommer sur place ou à emporter, auprès de producteurs et de commerçants de la région de Pompadour. Apportez vos couverts ou louez-les sur place.
En parallèle manège enfant, auto-tamponeuses, tir à la carabine, structure gonflable…
Animation musicale. .
Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 30 43
