Marché festif à Pompadour Arnac-Pompadour

Marché festif à Pompadour

Place du château Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Marché festif organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers, le CAP Rugby et Basket, le Comité des fêtes et la municipalité de Pompadour.

Faîte votre marché, pour consommer sur place ou à emporter, auprès de producteurs et de commerçants de la région de Pompadour. Apportez vos couverts ou louez-les sur place.

En parallèle manège enfant, auto-tamponeuses, tir à la carabine, structure gonflable…

Animation musicale. .

Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 30 43

