Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren mercredi 15 juillet 2026.
Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Mercredi 15 juillet, 21h00
Un vieil immeuble observe ses habitants. Une famille de réfugiés arrive. Darine cherche une punaise pour accrocher son nom. Dès 6 ans. Tarif : 7 à 10 €. Réservation : contesbaden.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T22:00:00.000+02:00
1
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Ploeren
- Concert Dého et Maylis présentent « Broken Legends », Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren 20 juin 2026
- Concert Dého et Maylis présentent « Broken Legends » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 20 juin 2026
- Fête de la musique à Ploeren Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 26 juin 2026
- Fête de la musique à Ploeren, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren 26 juin 2026
- Exposition « Focus » – Marathon Photo Numérique, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren 1 juillet 2026