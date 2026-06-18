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Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Espace culturel Le Triskell - Ploeren

Adresse : Le Triskell ploeren

Ville : Ploeren

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Mercredi 15 juillet, 21h00

Un vieil immeuble observe ses habitants. Une famille de réfugiés arrive. Darine cherche une punaise pour accrocher son nom. Dès 6 ans. Tarif : 7 à 10 €. Réservation : contesbaden.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T22:00:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren


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