Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren mercredi 15 juillet 2026.

Festival du conte de Baden – Ding dong ! Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Mercredi 15 juillet, 21h00

Un vieil immeuble observe ses habitants. Une famille de réfugiés arrive. Darine cherche une punaise pour accrocher son nom. Dès 6 ans. Tarif : 7 à 10 €. Réservation : contesbaden.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T22:00:00.000+02:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

