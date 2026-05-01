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Festival du conte Nid de poule Boussac

Festival du conte Nid de poule Boussac

Festival du conte Nid de poule Boussac jeudi 28 mai 2026.

Adresse : espace du Montet

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Boussac

Festival du conte Nid de poule

espace du Montet Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Dans le cadre du 29ème festival itinérant du conte en Corrèze et en Creuse du 19 au 31 mai 2026, venez voir Nid de poule par Cécile DEMAISON conseillée de 18 mois à 3 ans pour une durée de 30 min. Sur réservation.   .

espace du Montet Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 34 53  coordination.coquelicontes@gmail.com

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English : Festival du conte Nid de poule

L’événement Festival du conte Nid de poule Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme

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