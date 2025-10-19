Festival du dessin Arles

Festival du dessin

Du 18/04 au 17/05/2026 tous les jours. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-17

2026-04-18

Le Festival du Dessin est un événement phare qui célèbre la richesse et la diversité de l’art du dessin. Niché au cœur de la ville le festival offre une plateforme unique où se rencontrent artistes de renommée internationale et talents émergents.

Cet événement est bien plus qu’une simple exposition il s’agit d’une véritable exploration de l’univers du dessin sous toutes ses formes, allant des techniques traditionnelles aux approches les plus contemporaines. Chaque édition transforme Arles en un lieu de créativité bouillonnante, où le public peut découvrir des œuvres inédites, participer à des ateliers, et échanger directement avec les artistes. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Festival du Dessin is a flagship event celebrating the richness and diversity of the art of drawing. Nestled in the heart of the city, the festival offers a unique platform where internationally renowned artists and emerging talents meet.

German :

Das Festival du Dessin ist eine Vorzeigeveranstaltung, die den Reichtum und die Vielfalt der Zeichenkunst feiert. Eingebettet im Herzen der Stadt bietet das Festival eine einzigartige Plattform, auf der sich international renommierte Künstler und aufstrebende Talente begegnen.

Italiano :

Il Festival du Dessin è un evento di punta che celebra la ricchezza e la diversità dell’arte del disegno. Situato nel cuore della città, il festival offre una piattaforma unica in cui si incontrano artisti di fama internazionale e talenti emergenti.

Espanol :

El Festival du Dessin es un acontecimiento emblemático que celebra la riqueza y diversidad del arte del dibujo. Enclavado en el corazón de la ciudad, el festival ofrece una plataforma única en la que se dan cita artistas de renombre internacional y talentos emergentes.

