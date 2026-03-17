Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma UGC Lyon Bastille Paris

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES &

CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en

France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des

films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres

sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en

France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de

sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de

projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour

animer la soirée et échanger avec le public.

Plus d’infos sur http://www.histoirescrapahutes.com

La bande-annonce du festival est ici:

https://youtu.be/D1g3gtTHsbw?si=Yn-XSqsLukC4ts1C

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 22h45

payant

Plein tarif : 17 euros, Tarif réduit : 15 euros

(Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi,

Groupes de 10 mini), Tarif enfant : 5 euros (Moins de 14 ans)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T22:45:00+02:00

Cinéma UGC Lyon Bastille 12 Rue de Lyon, 75012 Paris

http://www.histoirescrapahutes.com +33664907505 histoirescrapahutes@yahoo.com https://www.facebook.com/histoirescrapahutes/ https://www.facebook.com/histoirescrapahutes/



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