Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma UGC Lyon Bastille Paris
Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma UGC Lyon Bastille Paris jeudi 16 avril 2026.
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES &
CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!
Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en
France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des
films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres
sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en
France, et dans les Alpes !
Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de
sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de
projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour
animer la soirée et échanger avec le public.
Plus d’infos sur http://www.histoirescrapahutes.com
La bande-annonce du festival est ici:
https://youtu.be/D1g3gtTHsbw?si=Yn-XSqsLukC4ts1C
Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3.
Le jeudi 16 avril 2026
de 20h00 à 22h45
payant
Plein tarif : 17 euros, Tarif réduit : 15 euros
(Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi,
Groupes de 10 mini), Tarif enfant : 5 euros (Moins de 14 ans)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T01:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T22:45:00+02:00
Cinéma UGC Lyon Bastille 12 Rue de Lyon, 75012 Paris
http://www.histoirescrapahutes.com +33664907505 histoirescrapahutes@yahoo.com https://www.facebook.com/histoirescrapahutes/ https://www.facebook.com/histoirescrapahutes/
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