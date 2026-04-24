Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Cinéma Grand Écran Vichy Les 4 Chemins Vichy

Vichy

Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3

Cinéma Grand Écran Vichy Les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 23:15:00

Date(s) :

2026-05-16

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026 ! Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !

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Cinéma Grand Écran Vichy Les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026! It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations