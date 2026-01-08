Festival du Film Francophone

Angoulême Charente

Profitant des derniers rayons de soleil du mois d’août, le FFA célèbre le cinéma francophone. Que ce soit dans les salles ou sur les places publiques, les films et leurs spectateurs envahissent pour cette occasion la cité des Valois.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 05 66 contact@filmfrancophone.fr

English :

Taking advantage of the last rays of sunshine in August, the FFA celebrates French-speaking cinema. Whether in theaters or on public squares, the films and their spectators invade the city of Valois for this occasion.

