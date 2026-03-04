Festival du Film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain », Ciné Toiles Digne-les-bains, Digne-les-Bains

Festival du Film « Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain » 24 et 25 avril Ciné Toiles Digne-les-bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Coorganisé par Estivalp, la fédération des groupements pastoraux des Alpes-de-Haute-Provence, le CERPAM, la Maison de la Transhumance et le Ciné Toiles, le Festival du film est un rendez-vous incontournable pour les acteurs du pastoralisme.

Les éleveurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur invitent à découvrir la culture pastorale. Depuis sa création en 2019, le Festival a pour ambition d’échanger avec les habitants d’un territoire fortement marqué par l’élevage pastoral et transhumant. Il tend aussi à s’ouvrir sur les différentes pratiques de la transhumance à travers le monde.

Ciné Toiles Digne-les-bains Av. François Cuzin, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

©MDT