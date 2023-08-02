Parcours de l’eau Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Parcours de l’eau

Parcours de l’eau 04000 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Digne les Bains est une ville thermale et une ville d’eau. Le parcours de l’eau vous propose de découvrir l’histoire et les usages de ses fontaines et lavoirs, mais aussi du puits médiéval Saint-Charles ou encore de la Glacière.

http://www.dignelesbains-tourisme.com/ +33 4 92 36 62 62

English :

Digne les Bains is a spa town and a city of water. On the Water Trail, you can discover the history and uses of its fountains and washhouses, as well as the medieval Saint-Charles well and the Glacière.

Deutsch :

Digne les Bains ist eine Thermalstadt und eine Stadt des Wassers. Auf dem Wasserparcours können Sie die Geschichte und den Gebrauch ihrer Brunnen und Waschhäuser, aber auch des mittelalterlichen Brunnens Saint-Charles oder der Glacière entdecken.

Italiano :

Digne les Bains è una città termale e una città d’acqua. Il sentiero dell’acqua offre l’opportunità di scoprire la storia e gli usi delle sue fontane e dei suoi lavatoi, nonché il pozzo medievale Saint-Charles o la Glacière.

Español :

Digne les Bains es una ciudad balneario y de agua. El recorrido del agua le ofrece la oportunidad de descubrir la historia y los usos de sus fuentes y lavaderos, así como el pozo medieval Saint-Charles o la Glacière.

