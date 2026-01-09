Festival du film scientifique Du silex aux étoiles Mane
Département des alpes de Haute-Provence Mane Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2026-06-06 21:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-19
Projections de films scientifiques et échanges au musée de Salagon à Mane, au centre d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire et au musée de Préhistoire à Quinson.
Des documentaires pour mieux comprendre les sciences et échanger avec des chercheurs.
Département des alpes de Haute-Provence Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur info-salagon@le04.fr
English :
Scientific film screenings and discussions at the Salagon museum in Mane, the Saint-Michel-l?Observatoire astronomy center and the Musée de Préhistoire in Quinson.
Documentaries for a better understanding of science and discussions with researchers.
L’événement Festival du film scientifique Du silex aux étoiles Mane a été mis à jour le 2026-01-09 par Département des Alpes-de-Haute-Provence