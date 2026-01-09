Festival du film scientifique Du silex aux étoiles Mane

Festival du film scientifique Du silex aux étoiles

Début : 2026-06-06 21:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-19

Projections de films scientifiques et échanges au musée de Salagon à Mane, au centre d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire et au musée de Préhistoire à Quinson.

Des documentaires pour mieux comprendre les sciences et échanger avec des chercheurs.

04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Scientific film screenings and discussions at the Salagon museum in Mane, the Saint-Michel-l?Observatoire astronomy center and the Musée de Préhistoire in Quinson.

Documentaries for a better understanding of science and discussions with researchers.

