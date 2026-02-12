Festival du film vert Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc
Festival du film vert Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc lundi 9 mars 2026.
Festival du film vert
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 6 – 6 – 8.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09 20:00:00
fin : 2026-03-19 20:00:00
Date(s) :
2026-03-09
Festival de films pour le développement durable. Une sélection de films positifs qui proposent des solutions pour mieux vivre face au changement climatique.
.
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film festival for sustainable development. A selection of positive films proposing solutions for better living in the face of climate change.
L’événement Festival du film vert Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc