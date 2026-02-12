Festival du film vert Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Festival du film vert

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-09 20:00:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-09

Festival de films pour le développement durable. Une sélection de films positifs qui proposent des solutions pour mieux vivre face au changement climatique.

English :

Film festival for sustainable development. A selection of positive films proposing solutions for better living in the face of climate change.

