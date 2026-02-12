Festival du film vert: Déplacés climatiques Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Festival du film vert: Déplacés climatiques

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 20:00:00

fin : 2026-03-09 22:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Documentaire sur les personnes déplacées par le changement climatique dans leur propre pays suivi d’une discussion avec Dina Ionesco du UNHCR.

English :

Documentary film about people displaced by global warming in their own country followed by a discussion with Dian Ionesco from UNHCR.

