Festival du film vert: Dimitri, Mison et les autres… Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Festival du film vert: Dimitri, Mison et les autres…

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 20:00:00

fin : 2026-03-16 22:30:00

Date(s) :

2026-03-16

Magnifique film sur les gypaètes suivi d’une discussion avec Pierre Tardivel.

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes damico.geraldine@gmail.com

English :

Amazing film on the gypaetes followed by a discussion with Pierre Tardivel.

