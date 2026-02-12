Festival du film vert: lutter contre la pollution Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Festival du film vert: lutter contre la pollution

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 22:00:00

Date(s) :

2026-03-12

2 films: comment le smog tueur de Londres donna naissance à la réglementation sur la propreté de l’air. Aujourd’hui, repensons notre mobilité pour mieux respirer.

.

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes damico.geraldine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 films: one about the killer smog in London and how it gavie birth to clean air policies.

Today, let’s rethink how we travel to breathe better.

L’événement Festival du film vert: lutter contre la pollution Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc