Festival du film vert: lutter contre la pollution Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc jeudi 12 mars 2026.
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 22:00:00
2026-03-12
2 films: comment le smog tueur de Londres donna naissance à la réglementation sur la propreté de l’air. Aujourd’hui, repensons notre mobilité pour mieux respirer.
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes damico.geraldine@gmail.com
English :
2 films: one about the killer smog in London and how it gavie birth to clean air policies.
Today, let’s rethink how we travel to breathe better.
