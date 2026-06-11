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Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Ferme de Villefavard Villefavard

Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Ferme de Villefavard Villefavard

Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Ferme de Villefavard Villefavard jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Ferme de Villefavard

Adresse : 2 impasse de l’église et de la cure

Ville : 87190 Villefavard

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Villefavard

Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Quand l’histoire intime épouse la grande histoire de la chanson. Barbara et Roland Romanelli, une complicité artistique de 1966 à 1986. Une histoire d’amour aussi…   .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara

L’événement Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Villefavard a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin

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