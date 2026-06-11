Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Ferme de Villefavard Villefavard jeudi 9 juillet 2026.

Villefavard

Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Quand l’histoire intime épouse la grande histoire de la chanson. Barbara et Roland Romanelli, une complicité artistique de 1966 à 1986. Une histoire d’amour aussi… .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara

L’événement Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Villefavard a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin