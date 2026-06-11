Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Ferme de Villefavard Villefavard
Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Ferme de Villefavard Villefavard jeudi 9 juillet 2026.
Villefavard
Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Quand l’histoire intime épouse la grande histoire de la chanson. Barbara et Roland Romanelli, une complicité artistique de 1966 à 1986. Une histoire d’amour aussi… .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara
L’événement Festival du Haut Limousin Les rencontres de la Guinguette Roland Romanelli raconte Barbara Villefavard a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin
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