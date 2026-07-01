Festival du Houblon Haguenau

Informations pratiques

Haguenau

Festival du Houblon

1 place de la République Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-18

Rendez-vous pour la 65e édition du Festival du Houblon, le plus grand festival de musique du monde du Grand Est. 6 jours, plus de 700 artistes, plus de 120 heures de programmation artistique… c’est le moment festif à ne pas manquer !

Le monde est à portée de main !

Rendez-vous pour la 65e édition du Festival du Houblon, le plus grand festival de musique du monde du Grand Est. 6 jours, plus de 700 artistes, plus de 120 heures de programmation artistique… c’est le moment festif à ne pas manquer !

Bangladesh, Mexique, Uruguay, Géorgie, Kenya, Lettonie, Inde, Sicile, Pologne, Martinique, Wallis et Futuna, Tahiti, Bretagne, Drôme, Alsace … Faites le tour du monde avec les ensembles venus des 5 continents !

Des animations, des spectacles, des concerts… pendant ces 6 jours, la ville de Haguenau vit au rythme des musiques, danses et chants du monde.

Profitez d’ambiances diverses dans les différents lieux du Festival, comme les diners-spectacles dans la mythique Halle aux Houblons, des expériences uniques au Théâtre ou encore des concerts de musique actuelle au Bar du monde.

Au Théâtre Profitez de 2 spectacles D’un monde à l’autre , qui vous feront voyager par la beauté des danses et des musiques. Mercredi et jeudi à 20h Payant

Au Forum des Cultures

Des spectacles folkloriques en plein air tous les jours.

Siesta musicale, de Mercredi à Samedi entre 15h à 16h Gratuit

Quatre-heure évasion, de Mercredi à Samedi entre 16h à 18h Gratuit

Entrez dans la danse, mardi, mercredi et vendredi de 18h à 20h Gratuit Folklore by Night, mardi, mercredi et vendredi à 21h Gratuit

Bal autour du monde, samedi à 21h Gratuit

Programmation Jeune public

Des animations et des spectacles pour les plus jeunes afin de leur faire découvrir les cultures du monde.

Spectacles au Forum des cultures du mercredi au samedi à 10h30 Gratuit

Ateliers à l’Espace Association du mercredi au vendredi à 14h Gratuit (sur inscription)

À la Halle aux Houblons

Dans ce lieu symbolique du festival, laissez-vous émerveiller le temps d’une soirée par des diners-spectacles (concerts de différents ensembles de cuivres suivis d’un spectacle de danse thématique), dans une ambiance joviale et festive.

Tous les soirs à partir de 18h Gratuit du mardi au jeudi soir, payant du vendredi au dimanche

Au Bar du monde

Chaque soir, un style de musique mis à l’honneur, c’est le lieu pour danser toute la nuit. Un DJ-Set ouvre la soirée puis 2 concerts de musiques actuelles s’enchaînent.

Tous les soirs à partir de 18h Gratuit

Découverte, émerveillement et dépaysement, le Festival du Houblon vous attend pour partager un moment de festivité unique et convivial !

Cette édition anniversaire sera marquée par plusieurs nouveautés

– deux animations inédites Aux racines du monde au Gros Chêne, véritable moment de partage au plus près des traditions et de la nature,

– deux soirées à Marienthal, pour faire rayonner le festival sur le territoire,

– un brassin spécial 65e édition, une bière blonde légère et rafraîchissante créée pour l’occasion et disponible au Bar du Monde,

– une exposition dans les rues de la ville 65 ans, 65 regards sur le monde

– une nouvelle soirée événement à la Halle aux Houblons la soirée Dernière danse . Le dimanche soir, les ensembles se livreront à une ultime performance spectaculaire pour clôturer la semaine en beauté.

Entre spectacles, animations, rencontres et moments de convivialité, cette 65e édition s’annonce plus que jamais vivante, festive et ouverte sur le monde !

Pour connaitre la programmation en détail, consultez notre site https://www.festivalduhoublon.eu/

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses et participer à des concours

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Instagram @festival.du.houblon 0 .

1 place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

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English :

Join us for the 65th edition of the Festival du Houblon, the largest world music festival in Eastern France. 6 days, over 700 artists, more than 120 hours of artistic programming? it’s a festive event not to be missed!

L’événement Festival du Houblon Haguenau a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau