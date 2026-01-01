FESTIVAL DU JEU SORTONS JOUER

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

La 16ème édition du Festival du jeu de Montpellier Sortons jouer se déroule du 18 au 19 avril 2026 au Corum.

Entrée libre et gratuite.

Des jeux, des jeux, encore des jeux extérieurs, enfants, familles, ambiance, experts, escape games et bien plus !

La 16ème édition du Festival du jeu de Montpellier Sortons jouer se déroule du 18 au 19 avril 2026 au Corum.

Entrée libre et gratuite.

Des jeux, des jeux, encore des jeux extérieurs, enfants, familles, ambiance, experts, escape games et bien plus !

Pendant tout le week-end, vous pourrez venir déambuler parmi 350 tables de jeux et quelques 1818 chaises pour jouer (soyons précis !) sans compter les jeux extérieurs et les jeux où l’on joue debout !

Pas besoin de vous y connaître, le festival est fait pour vous permettre de découvrir ! Asseyez-vous et laissez vous guider par les animateurs. Profiter ainsi au maximum du Festival et des activités proposées (escape games, tournois, restauration, achat de jeux, …).

Horaires

Samedi 18 avril 2026 10h à 21h

Dimanche 19 avril 2026 10h à 19h .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie Contact@festivaldujeu-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 16th edition of the Montpellier Game Festival Sortons jouer takes place from April 18 to 19, 2026 at the Corum.

Free admission.

Games, games, more games: outdoor, kids, families, atmosphere, experts, escape games and much more!

L’événement FESTIVAL DU JEU SORTONS JOUER Montpellier a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT MONTPELLIER