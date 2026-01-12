PÂQUES OU PAS PÂQUES ?!

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Ne manquez pas le spectacle PÂQUES OU PAS PÂQUES ?! au Théâtre le Point Comédie !

Pour le savoir les enfants devront mener l’enquête avec le lapin de Pâques !

Ne manquez pas le spectacle PÂQUES OU PAS PÂQUES ?! au Théâtre le Point Comédie !

Pour le savoir les enfants devront mener l’enquête avec le lapin de Pâques !

Tarif unique 10 € (enfants ou adultes)

tous les jours des vacances scolaires de Pâques 2026 à 16h00 .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the show PÂQUES OU PAS PÂQUES?! at Théâtre le Point Comédie!

To find out, kids will have to investigate with the Easter Bunny!

L’événement PÂQUES OU PAS PÂQUES ?! Montpellier a été mis à jour le 2026-01-09 par 34 OT MONTPELLIER