Informations pratiques

Sète

FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE 17E AUTOMN’HALLES

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Le festival du Livre de Sète est heureux d’annoncer une Rencontre exceptionnelle avec l’écrivain Boualem Sansal, de l’Académie française, et l’écrivain et journaliste Kamel Daoud, Prix Goncourt 2024.

Le festival du Livre de Sète est heureux d’annoncer une Rencontre exceptionnelle avec l’écrivain Boualem Sansal, de l’Académie française, et l’écrivain et journaliste Kamel Daoud, Prix Goncourt 2024.

La liste des invités et le programme sont en cours de confirmation. .

Sète 34200 Hérault Occitanie contact@lesautomnhalles.fr

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English : FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE 17E AUTOMN’HALLES

The Sète Book Festival is pleased to announce a special event featuring writer Boualem Sansal, a member of the Académie française, and writer and journalist Kamel Daoud, winner of the 2024 Prix Goncourt.

L’événement FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE 17E AUTOMN’HALLES Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE