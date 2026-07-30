Informations pratiques

Sète

FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE, LES AUTOMN’HALLES

av. Danielle Casanova Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

La 17e édition du Festival du livre de Sète Les Automn’Halles se tiendra du 23 au 27 septembre 2026.

La 17e édition du Festival du livre de Sète Les Automn’Halles se tiendra du 23 au 27 septembre 2026.

Elle s’ouvrira au musée Paul-Valéry avec un hommage à George Sand pour les 150 ans de sa disparition. La Compagnie du moment (Toulouse) avec la comédienne Nathalie Barolle offrira une lecture théâtralisée de Moi George Sand L’amoureuse affranchie (Hello Éditions 2026) de Vanessa Roma.

Une exposition des tableaux de Françoise Eloire aura lieu à la médiathèque François-Mitterrand (vernissage 15/09). Parmi les auteurs invités Léonor de Récondo, Antoine Compagnon, Alain Ferry, Philippe Bordas, Alain Quella-Villéger, Amaury Da Cunha, Julia Lepère, Aude Walker, Mildred Simantov, Christian Chavassieux, Michèle Pedinielli, Anouchka Vasak, Mye… Ainsi que de nombreux auteurs et éditeurs régionaux. .

av. Danielle Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 81 48 45 55

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English : FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE, LES AUTOMN’HALLES

The 17th edition of the Sète Book Festival, Les Automn’Halles, will take place from September 23 to 27, 2026.

L’événement FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE, LES AUTOMN’HALLES Sète a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau