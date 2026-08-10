Informations pratiques

Sète

FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE LES AUTON’HALLES

Bd Danièle-Casanova Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

La 17e édition du Festival du livre de Sète Les Automn’Halles se tiendra du 23 au 27 septembre 2026.

Elle s’ouvrira au musée Paul-Valéry le mercredi 23 septembre avec un hommage à George Sand pour les 150 ans de sa disparition. La Compagnie du moment (Toulouse) avec la comédienne Nathalie Barolle offrira une lecture théâtralisée de Moi George Sand L’amoureuse affranchie (Hello Éditions 2026) de Vanessa Roma.

Une exposition des tableaux de Françoise Eloire aura lieu à la médiathèque François-Mitterrand (vernissage 15/09).

Retrouvez la suite du prograamme sur le site https://www.lesautomnhalles.fr/ .

Bd Danièle-Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 078983154

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English :

L’événement FESTIVAL DU LIVRE DE SÈTE LES AUTON’HALLES Sète a été mis à jour le 2026-08-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau